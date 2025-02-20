Российский стилист и певец Сергей Зверев внесен в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

В качестве причины на сайте указана поддержка специальной военной операции России. По данным украинских СМИ, поводом для внесения стало выражение Зверевым скорби по поводу гибели его племянника в зоне СВО.

Племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.