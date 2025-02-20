Бывший участник КВН вступил в ВСУ

Юморист, звезда КВН и «Однажды в России» Игорь Ласточкин принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины и объявил об этом в соцсетях, за что повергся резкой критике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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Комик опубликовал фотографию автомата АК-74 и украинского военного билета, подчеркнув, что «трудные времена рождают сильных людей».

Однако пользователи соцсетей не оценили смелость Ласточкина. Критике его подвергли как жители России, так и Украины, обратив внимание на то, что идти воевать Игорь Ласточкин решил именно в тот момент, когда президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждают перемирие.

По мнению комментаторов, Ласточкин вступил в ВСУ, чтобы говорить потом, что «войну прошел», а также иронично констатировали, что он «три года готовился и понял, что все вот-вот закончится».

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялась встреча представителей России и США. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что его администрация ведет «успешные переговоры» о завершении украинского конфликта. При этом Киев участия во встрече не принимал.