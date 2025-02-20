Фатеева стала жертвой ограбления: ее обманула домработница

Наталья Фатеева пожаловалась на непростую жизненную ситуацию. Звезда советского кино обратилась к Андрею Малахову за помощью. Ведущий вместе со съемочной группой поспешил к актрисе, чтобы ее выслушать. Это интервью стало для Фатеевой первым за последние 25 лет.

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Звезда ленты «Три плюс два» почти не выходит из дома из-за проблем с ногами. Поэтому ее банковской карточкой пользуется ее домработница.

«Я понимала, что поступаю рискованно. Но не предполагала, что можно быть нечестным человеком до такой степени», — посетовала актриса.

Наталья Николаевна рассказала, что недавно отправилась в банк вместе с домработницей, чтобы поменять пин-код. В ответ на это она услышала от сотрудницы, что с ее карты сняли 40 тысяч рублей. Выяснилось, что это сделала сиделка Фатеевой.

«Тогда она придумала версию, что это я сказала снять ей деньги для меня. Когда я ответила, что не просила ее об этом, она сказала: 'Вам голову надо лечить. Вы ничего не помните. Идите в больницу»«, — рассказала расстроенная Фатеева.

Также она пожаловалась, что домработница украла у нее еще 30 тысяч, которые лежали дома.