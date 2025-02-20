Стало известно, почему сын Муцениеце хочет жить с отцом

Психолог Ия Ким рассказала, почему сын актрисы Агаты Муцениеце остается с отцом Павлом Прилучным. В беседе со «Звездачом» она заявила, что 12-летний Тимофей выбрал жить там, где его полностью принимают.

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Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году. В браке у них родились сын Тимофей и дочь Мия. В октябре 2024 года актриса рассказала, что ее сын не был дома с августа: он живет с отцом. Со своей матерью он жить отказывается.

«То, что суд постановил, что Тимофей должен остаться жить с матерью, не может повлиять на психику ребенка — он находится там, где ему спокойно, с легкостью переступая договоренности. Почему мальчик так упорно не хочет общаться с матерью? Вопрос непростой», — отметила Ким.

Также она подчеркнула, что информации о том, было ли ему комфортно жить с мамой, как он общался с отцом до этого, нет. Собеседница выразила уверенность в том, что со временем ребенок захочет общаться с матерью. Однако, по ее словам, «в данный момент он там, где, как ему видится, его эмоционально принимают, где его базовые потребности перекрыты». Ким заявила, что «сейчас мальчик будет тянуться к отцу, стремиться походить на него. Рядом с ним сейчас буквально живой идол, на которого он равняется».