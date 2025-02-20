Бузова отреагировала на поддержку Леди Гаги

Певица Ольга Бузова отреагировала на поддержку американской исполнительницы и актрисы Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты, выступающей под псевдонимом Леди Гага. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Знай наших», — написала артистка, добавив к публикации эмодзи российского флага.

Ранее Леди Гага поддержала Ольгу Бузову репостом видео. Певица выложила свое танцевальное видео под хитовую песню Гаги Abracadabra в рамках популярного флешмоба. Бузова подписала свой ролик словами «Наш ответ Леди Гаге».