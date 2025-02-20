Лепса заметили в компании новой девушки

В Сети заподозрили певца Григория Лепса в измене Авроре Кибе с молодой девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

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В распоряжение источника попало видео с концерта Лепса. На нем артист исполняет свой хит для неизвестной девушки, которая подтанцовывала и напевала слова трека. Ей удалось приблизиться к сцене, куда охрана никого не пускала.

«Я думала, меня охрана повяжет», — высказалась незнакомка.

Источнику удалось узнать, что у девушки фамилия Липс, однако ни ее возраст, ни семейное положение не уточняются.

Увидев ролик, подписчики раскритиковали внешность Липс и предположили, что у Авроры появилась конкурентка.

«Что за чудовище? Даже не представляю, как эта дама жует искусственными зубами, а ведь она еще так молода», — написали фолловеры.

Примечательно, что сам Лепс не комментировал связь с Липс.

Ранее сообщалось, что невеста Григория Лепса незадолго до романа с певцом бросила жениха-изменщика. Подробности читайте в этой новости.

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