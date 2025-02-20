Меган Маркл грозят судом из-за бизнеса

Основатель бренда предъявил претензии к Меган Маркл после открытия бизнеса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Меган Маркл открыла бизнес по производству различной продукции и угодила в скандал. Дело в том, что актриса присвоила своему бренду чужое название — As Ever. Дизайнер одежды Марк Колски возмутился поступком Меган и заявил об уроне делу, начатому 8 лет назад: его клиенты сбиты с толку. Дизайнер не намерен переименовывать свой бренд и мириться с положением дела.

Также Меган получила исковое заявление от мэра города Порререс. Актрису обвинили в присвоении герба города, который она слегка изменила для логотипа бизнеса.

Таким образом, Маркл должна отказаться и от логотипа, и от названия бренда, чтобы избежать проблем.

Сама знаменитость не комментировала скандал.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл решили подать в суд на президента США Дональда Трампа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Сети появилось редкое фото Меган Маркл с трехлетней дочерью Лилибет.