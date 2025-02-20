Алена Свиридова получила серьезную травму в Ницце

Заслуженная артистка России Алена Свиридова получила серьезную травму во время отдыха в Ницце. Об этом она рассказала Пятому каналу.

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В январе певица отдыхала во Франции, однако приятное времяпрепровождение прервалось из-за внезапной травмы: Алена поскользнулась на мраморной лестнице в темноте и навернулась.

«Слава Богу ничего не сломала, но связки растянула. Теперь хожу с опухшей лодыжкой. Лыжи меня вынесли без травм, а вот расслабленность после ужина нет. А вот нечего расслабляться», — признавалась исполнительница в своем микроблоге.

Тем не менее вскоре оказалось, что знаменитость все-таки заработала перелом. Теперь артистка вынуждена на некоторое время отказаться от физических активностей.

«На самом деле я хожу в лангетке, у меня оказался все-таки перелом. Но ничего, ведь это самый лучший перелом из всех возможных переломов. Он без смещения», — поделилась Свиридова во время общения с журналистами.

Ранее мы писали, что Алена Свиридова вышла в свет с бойфрендом, который на 14 лет моложе нее.