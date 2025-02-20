СМИ сообщили о «секретном» ходатайстве Ефремова об УДО

Актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) «в секретном формате», сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник. По его словам, прошение должно быть рассмотрено в ближайшие 14 дней.

Как утверждает собеседник SHOT, актер ссылается на состояние своего здоровья, исправную ежедневную работу (пошив формы для заключенных и выполнение плана) и свое раскаяние (по данным источника, актер регулярно причащается и исповедуется в храме на территории колонии). Также Ефремов помогает с художественной самодеятельностью в колонии, «прививает другим заключенным любовь к искусству» и в целом готов жить «по-новому» на свободе, отмечает Telegram-канал.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Осенью 2024 года адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.