«Заедаю стресс». Звезда «Ворониных» рассказала о питании

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала заедать стресс из-за трагедии в семье.
На прошлой неделе Екатерина Волкова сообщила, что у ее собаки по кличке Бо диагностировали рак крови. Актриса призналась, что сильно переживает из-за болезни питомца и сейчас не контролирует свое питание. По словам знаменитости, она позволяет себе есть то, что хочет.
«В какой-то степени я, конечно, заедаю стресс. Но не в таких масштабах, чтобы это как-то сильно сказалось на фигуре. Просто пока питание — не та сфера, на которую есть силы», — ответила артистка подписчику в личном блоге.
В сентябре прошлого года Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности. Актриса призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.
«Мне комфортно питаться по схеме 16/8, приучила себя к такому графику и стабильно держу вес благодаря этому подходу. Очень стараюсь не есть после 18:00. Получается не всегда, но редкие отклонения от режима проходят без последствий, если в целом придерживаешься намеченного курса», — поделилась звезда.