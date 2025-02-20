«Заедаю стресс». Звезда «Ворониных» рассказала о питании

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что стала заедать стресс из-за трагедии в семье.

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На прошлой неделе Екатерина Волкова сообщила, что у ее собаки по кличке Бо диагностировали рак крови. Актриса призналась, что сильно переживает из-за болезни питомца и сейчас не контролирует свое питание. По словам знаменитости, она позволяет себе есть то, что хочет.

«В какой-то степени я, конечно, заедаю стресс. Но не в таких масштабах, чтобы это как-то сильно сказалось на фигуре. Просто пока питание — не та сфера, на которую есть силы», — ответила артистка подписчику в личном блоге.

В сентябре прошлого года Екатерина Волкова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла свой секрет стройности. Актриса призналась, что оставаться в хорошей физической форме ей помогает питание.