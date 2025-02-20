Чичерина обвинила лидера «Би-2» в предательстве

Солист «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник*) — предатель, живущий с чувством упущенной выгоды, заявила российская рок-певица Юлия Чичерина. По мнению артистки, музыкант проецирует свою ранимость на окружающих и она сочувствует нынешнему положению Бортника*.

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Чичерина сравнила артистов с детьми, постоянно требующими внимания и похвалы, а также нетерпимыми к критике. Таких людей артистка назвала «ЧВК Ранимые». Артистка также заявила, что за последние годы она стала жестче и не собирается соответствовать ожиданиям других людей, в особенности касающимся ее поступков. Певица считает, что ее слушатели не только доказывают свою силу делом, но и выбирают правильную сторону в самом жестком противостоянии новейшей истории.

— Я за годы войны довольно огрубела и не претендую на очень умную, на вид молодую красавицу на выданье или к чему там еще нынче все стремятся? Я не политик, не учитель, не чиновник. Я рок-певица, могу делать что хочу, выглядеть как хочу, и защитников чести у меня найдется, — приводит слова Чичериной News.ru.

Пранкеры Вован и Лексус звонили лидеру «Би-2». В ходе телефонного разговора рок-музыкант признался, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине, а за все время перечислил более 100 тысяч евро.

*Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.