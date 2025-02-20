«Я сошла с ума»: как менялась Юля Волкова из «Тату»

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Юлия Волкова в 2003 году и в 2025 году (коллаж)
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Юлия Волкова в 2003 году и в 2025 году (коллаж) 
© Виктор Лисицын/ТАСС/official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Выступление группы t.A.T.u. в кафе «Прадо», 2007 год
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Выступление группы t.A.T.u. в кафе «Прадо», 2007 год 
© Филипп Мануилов/РИА Новости
Елена Катина и Юлия Волкова с «Платиновым диском» за продажу более миллиона своих музыкальных альбомов в Европе, 2002 год
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Елена Катина и Юлия Волкова с «Платиновым диском» за продажу более миллиона своих музыкальных альбомов в Европе, 2002 год 
© Антон Денисов/ТАСС
Юлия Волкова (в центре) после выступления на праздновании дня рождения клуба Prado Cafe, 2006 год
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Юлия Волкова (в центре) после выступления на праздновании дня рождения клуба Prado Cafe, 2006 год 
© Александр Саверкин/ТАСС

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Елена Катина и Юлия Волкова дают интервью телеведущему Валдису Пельшу после окончания конкурса «Евровидение - 2003», в котором они заняли третье место, в Риге
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Елена Катина и Юлия Волкова дают интервью телеведущему Валдису Пельшу после окончания конкурса «Евровидение - 2003», в котором они заняли третье место, в Риге 
© Виктор Лисицын/ТАСС
Юлия Волкова перед началом концерта «Песня года 2006» в СК «Олимпийский»
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Юлия Волкова перед началом концерта «Песня года 2006» в СК «Олимпийский» 
© Ольга Лоскутова/Global Look Press
Елена Катина и Юлия Волкова перед началом премьеры фильма режиссера Брайана Сингера «Операция «Валькирия» в кинотеатре «Пушкинский», 2009 год
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Елена Катина и Юлия Волкова перед началом премьеры фильма режиссера Брайана Сингера «Операция «Валькирия» в кинотеатре «Пушкинский», 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юлия Волкова и Лена Катина, 2003 год
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Юлия Волкова и Лена Катина, 2003 год 
© Виталий Белоусов/ТАСС
Депутат Госдумы Алексей Митрофанов и солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова перед началом концерта «Песня года 2006» в СК «Олимпийский»
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Депутат Госдумы Алексей Митрофанов и солистка группы t.A.T.u. Юлия Волкова перед началом концерта «Песня года 2006» в СК «Олимпийский» 
© Михаил Фомичев/ТАСС

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Юлия Волкова и Дима Билан выступают на церемонии вручения премии в области популярной музыки ZD Awards 2013 в зале «Известия-Hall» в Москве
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Юлия Волкова и Дима Билан выступают на церемонии вручения премии в области популярной музыки ZD Awards 2013 в зале «Известия-Hall» в Москве 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Юля Волкова на церемонии вручения юбилейной премии «МУЗ-ТВ 2012» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве
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Юля Волкова на церемонии вручения юбилейной премии «МУЗ-ТВ 2012» в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юлия Волкова и ее супруг Парвиз Ясинов на президентском приеме Российской недели моды в Wall st bar, 2009 год
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Юлия Волкова и ее супруг Парвиз Ясинов на президентском приеме Российской недели моды в Wall st bar, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Елена Катина и Юлия Волкова во время церемонии вручения ежегодной премии «Человек года GQ», 2006 год
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Елена Катина и Юлия Волкова во время церемонии вручения ежегодной премии «Человек года GQ», 2006 год 
© Юрий Машков/ТАСС
Юлия Волкова и Елена Катина выступают перед началом церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год
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Юлия Волкова и Елена Катина выступают перед началом церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, 2014 год 
© Антон Денисов/РИА Новости

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В 2021 году Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму от Ивановской области, но проиграла на праймериз
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В 2021 году Юлия Волкова подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму от Ивановской области, но проиграла на праймериз 
© official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юлия Волкова во время выступления на концерте «Взрослые и дети», посвященному 30-летию детского театра-студии «Непоседы», в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2021 год
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Юлия Волкова во время выступления на концерте «Взрослые и дети», посвященному 30-летию детского театра-студии «Непоседы», в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2021 год 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Юлия Волкова со своими детьми (коллаж)
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Юлия Волкова со своими детьми (коллаж) 
© official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Юлия Волкова и Елена Катина выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе «Динамо» в Минске, 2022 год
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Юлия Волкова и Елена Катина выступают на концерте в рамках фестиваля Ovion Show на стадионе «Динамо» в Минске, 2022 год 
© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина (справа) и Юлия Волкова перед началом матча 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва), 2023 год
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Солистки группы t.A.T.u. (Тату) Лена Катина (справа) и Юлия Волкова перед началом матча 26-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги сезона 2022/2023 между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва), 2023 год 
© Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Юлия Волкова на отдыхе в 2025 году
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Юлия Волкова на отдыхе в 2025 году 
© official_juliavolkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Юлия Волкова родилась в 1985 году в Москве. Уже с детства она занималась музыкой — в 7 лет пошла в музыкальную школу, а в 9 попала в знаменитый ансамбль «Непоседы». После этого были съемки в «Ералаше», а затем — «Тату».

Позже в интервью Волкова назовет себя «девочкой очень ранней»:

«Первый секс — в 13, первая слава в группе t.A.T.u — в 15, первый ребенок — в 19. Год за десять: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик», — скажет она.

Популярность к «Тату» действительно пришла быстро — в 2000-х их песни звучали повсюду. Дуэт собирал стадионы не только в России, но и за рубежом. Волкова и Лена Катина получили премию World Music Awards как лучшая мировая группа, а также завоевали MTV Music Awards. Ни одному музыканту или коллективу из России до сих пор так и не удалось повторить достижения «Тату».

В 2004-м Волкова впервые стала матерью — она родила дочь от телохранителя Павла Сидорова. Семейная жизнь у пары не сложилась, после чего у певицы начался роман с Владом Топаловым, однако и он не продлился долго. В 2007-м Волкова познакомилась с Парвизом Ясиновым, сыном гендиректора компании «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. В прессе ходили слухи, что артистка тайна вышла за него замуж и приняла ислам. Несмотря на то, что представители «Тату» опровергали эту информацию, сама Волкова ее подтвердила. В 2010-м пара рассталась.

Примерно в этот же период проблемы начались и у группы, и в 2011-м «Тату» официально распались. Катина и Волкова начали сольные карьеры. Через год у певицы обнаружили рак щитовидной железы, она перенесла операцию, в процессе которой был задет нерв. В результате этого Волкова потеряла голос, на восстановление, по ее словам, ушел год.

В 2018 году артистка снова вышла замуж, однако о ее избраннике ничего не известно. В последнее время Волкова не выпускала новых альбомов или синглов, но периодически группа «Тату» воссоединяется. Последний раз вместе с Леной Катиной певица появилась перед футбольным матчем «Зенит»«Спартак» в 2023 году. Они исполнили песню «Нас не догонят».

В 2021 году Волкова собиралась баллотироваться в депутаты Госдумы от Ивановской области и даже опубликовала предвыборный ролик, в котором обещала «добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны». Однако проиграла праймериз «Единой России», сильно уступив своим конкурентам.

Шоу-бизнес
Фото
Лена Катина
Влад Топалов
Павел Сидоров
Юлия Волкова
Зенит
Спартак
Единая Россия
Госдума
Москва
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