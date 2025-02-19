Пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал, что в ходе недавнего розыгрыша музыканта Егора Бортника* (признан иноагентом на территории РФ) увидел изменения в его психике. Также он оценил внешний вид и общение музыканта и пришел к выводу, что тот поживает не очень хорошо.

Подробностями пранкер поделился с РЕН ТВ.

«Судя по его внешнему виду и общению, поживает он не очень хорошо. Видны явно какие-то не очень хорошие изменения в психике человека, потому что это просто видно невооруженным взглядом», - сообщил Кузнецов.

Во время пранка певцу сообщили, что якобы есть бизнесмен, готовый спонсировать Леву* и других артистов. Однако певец предупредил, что с другими лучше не сотрудничать. Он в том числе упомянул своего коллегу по группе Шуру и заявил, что тот «стал тугодумом».

«Понятно, что нормальный человек не будет так говорить о своем коллеге, с которым он уже работает десятки лет», – считает Вован.

По его словам, в разговоре артист заявил, что помогает ВСУ, но не дает средства на вооружение, а спонсирует гуманитарные программы: покупает скорые помощи, автомобили и автобусы, делает это через израильские фонды.

Адвокат Сергей Жорин раскрыл, какое наказание может грозить Бортнику* в России за подобные действия.

*признан иноагентом на территории РФ