Соседи Пугачевой призвали взорвать замок Галкина*

Замок Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в деревне Грязь надо взорвать, потому что ему там не место, сказал в разговоре с NEWS.ru местный житель. Он добавил, что его совершенно не беспокоит судьба роскошного дома звездной пары, который, по информации Telegram-каналов, разрушается в отсутствие хозяев.

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Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них, — сказал житель деревни Грязь.

Сосед Галкина и Пугачевой по деревне отметил, что его совсем не волнует ни состояние замка, который якобы разрушается, ни сами уехавшие артисты. Мужчина заявил, что не боится черной плесени, которую заметили на стенах. Три матери, прогуливавшиеся по деревне с детскими колясками, также сообщили NEWS.ru, что их не волнует судьба дома Галкина и Пугачевой в их отсутствие.

Да пусть разрушается. Туда ему и дорога, — заявили они.

Ранее жители бараков в подмосковной деревне Грязь пожаловались на ржавую воду, которая течет из кранов. По их словам, ее невозможно пить, даже если использовать фильтры. Питьевую воду жители берут на роднике или покупают в бутылях. Местные собрали 59 подписей и направили обращение в АО «Одинцовские теплосети» с просьбой решить проблему.