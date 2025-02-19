76-летний телеведущий Юрий Николаев рассказал о самочувствии после двух госпитализаций за полгода. Народный артист России признался, что «отлежался».

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Его комментарий приводит издание «Абзац».

«Я уже отлежался [после госпитализации в январе]. Чувствую себя хорошо. О сокращении количества табака я не готов разговаривать», - признался Николаев.

Напомним, артиста госпитализировали в ноябре с пневмонией. Врачи также просили Николаева не курить в таких количествах – он тратит по две пачки в день.

После болезни актер вернулся домой, но в январе снова оказался в больнице. На этот раз ведущий упал и сломал ногу. Николаев находился под капельницей. Он признавался, что думал, будто ушиб и никак не ожидал заработать перелом кости. Артист отмечал: ему нужно отлежаться.