Певица Юлия Чичерина отреагировала на оскорбления со стороны Егора Бортника* из «Би-2» (признан в РФ иностранным агентом). Она считает, что артист «живет в обличье предателя». Об этом она сообщила в беседе с NEWS.ru.

После отъезда из России Лева* неоднократно негативно высказывался о Чичериной, с которой раньше работал. И артистка, наконец, решила ему ответить. Она заявила — коллега ведет себя как ребенок, который своим скандальным поведением пытается привлекать внимание.

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«Сейчас у него не лучшие времена — живет в обличье предателя с постоянным чувством упущенной выгоды, на чужбине, под колкими шутками веселых пранкеров Лексуса и Вована. Ему можно только посочувствовать», - отметила Юлия.

Певица подчеркнула, что за последние годы стала жестче, поэтому ее совсем не трогают высказывания Левы* в ее адрес.

Напомним, что недавно лидер «Би-2» стал очередной жертвой пранкеров. В разговоре с ними артист признался, что ежемесячно направляет на помощь Украине 5 тысяч евро.

Ранее Лева* из «Би-2» пожаловался на вынужденную отмену концертов.

*Признан иноагентом на территории РФ