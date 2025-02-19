Виталий Гогунский не поздравил дочь с 15-летием

Дочь звезды «Универа» Виталия Гогунского на днях отметила свое 15-летие. Милана Стар получила грандиозный подарок от матери — Ирина Маирко преподнесла наследнице ключи от московской квартиры.

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В честь дня рождения Миланы мама организовала праздничную вечеринку с друзьями и близкими. Однако звездного отца на мероприятии не было. Более того, Гогунский вообще не поздравил дочь с 15-летием.

«Личного поздравления от папы Милана так и не дождалась. К счастью, ее окружают любящие люди, и они нивелировали ее разочарование и ожидание своими поздравлениями», — цитирует Ирину издание StarHit.

Отношения между Виталием и Миланой испортились несколько лет назад. Актер то сходился, то расходился с матерью девочки, что негативно сказалось на общении отца и дочери. А ведь именно Гогунский первым вывел девочку на сцену, когда она была совсем малышкой. Сейчас развитием ее карьеры целиком и полностью занимается Ирина. Ее вклад в дочь дает впечатляющие плоды: сегодня Стар — одна из самых популярных молодежных певиц с миллионной аудиторией в соцсетях.