Сергей Лазарев застрял в лифте своего дома

Певец Сергей Лазарев рассказал, как застрял в лифте своего дома. Как сообщает «КП», неприятным инцидентом он поделился в социальных сетях.

По словам музыканта, он поднимался до своего этажа вместе с другими жильцами, когда кабина резко остановилась. По мнению Лазарева, это могло случиться из-за отключения электричества.

«Потом лифт начал плавно спускаться вниз, а потом резко сработали эти штуки, и он остановился. Ну стремненько, конечно, во всем доме выключили электричество. Только странно, свет-то есть», — добавил артист.

К счастью, ситуация разрешилась благополучно — Лазарева и остальных пассажиров лифта спасли. Певец уже уехал на гастроли в Волгоград. В соцсетях он успел поблагодарить жителей города, которые выкупили все билеты на его выступления.