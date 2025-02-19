Стало известно, где сейчас живет белорусский рэпер Макс Корж

Песни белорусского музыканта Макса Коржа были огромными хитами во всем СНГ еще несколько лет назад. Однако, в последнее время о музыканте не слышно практически ничего.

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В прошлом году Корж переехал из Республики Беларусь в Европу. По данным белорусских Telegram-каналов, артиста приглашали побеседовать с правоохранительными органами из-за его участия в протестах и поддержке белорусской оппозиции — музыкант о ситуации не высказывался.

Последние три года Макс Корж практически не дает концертов — рэпер провел лишь несколько шоу в Европе в 2023 и 2024 годах. Грядущий сольный концерт Коржа запланирован в Варшаве. Билеты, стоимость которых варьировалась от 55 по 152 евро, уже распроданы. На корпоративах в России и Белоруссии музыкант выступать отказывается, сообщает Super.ru.

Супруга музыканта, Татьяна, занимается воспитанием детей — 11-летней Эмилией и пятилетнего Назара. В Сети девушка редко публикует фотографии или рассказывает о личной жизни. Однако, несмотря на творческую паузу, в семье музыканта все хорошо — недавно пара отпраздновала 12-летние со дня их свадьбы.

Ранее появилась информация, что уехавшего из России после начала специальной военной операции (СВО) актера Александра Феклистова призвали проверить на нарушение закона. Базирующийся в Испании артист продолжает получать деньги из России, анонимно озвучивая аудиокниги.