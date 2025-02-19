Ермакова озвучила, кого поддерживает в скандале между Пинчук и Чобаняном

Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова не осталась в стороне и тоже высказалась о скандале в семье Ирины Пинчук и Арая Чобаняна. Напомним, ночью Ирина вышла в сторис в истерике и объявила о разводе, потому как уличила мужа в изменах.

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Пользователи Сети отреагировали на крик души Иры по-разному. Кто-то пожалел, хотя она призвала не делать этого, а кто-то заявил, что произошедшее с Ирой — это бумеранг из-за ситуации с Мариной Африкантовой. Последние до глубины души возмутили еще одну выпускницу «Дома-2» Надежду Ермакову. Она обстоятельно высказалась в своем Telegram-канале.

«Именно от женщин всегда самые негативные комментарии, без солидарности и эмпатии! На примере Иры Пинчук, коллеги по цеху "Дома-2"… Казалось бы, взломали аккаунт ее мужа, шантажировали, вымогали деньги, потом стали сливать в сторис его интимные переписки с другими женщинами… Казалось бы, неприятная ситуация, можно посочувствовать маме с двумя детьми, семья трещит по швам… Но нет, "сама виновата", "так тебе и надо за Африкантову", "хайпуешь" — и это самое безобидное, что сейчас на нее льется! Почему? Ведь можно же посочувствовать, не дай бог каждому оказаться на ее месте сейчас! Это же больно, мерзко!» — считает Ермакова.

«Но почему-то большая часть женщин в интернете возомнили себя карателями и богами, имеющими право наказывать ее своими оскорблениями? Почему? Кто дал право? Ответ простой: кто чем наполнен! Люди заходят в интернет слить негатив и самоутвердиться! Это как с соседкой поругалась, и полегчало…» — резюмировала Надежда.

В запрещенной соцсети Ермакова вдобавок ответила на вопрос подписчицы «Считает ли она скандал в семье Ирины Пинчук хайпом?». «Не думаю, что хайп! Ни один здравомыслящий человек не будет вскрывать грязь про свою семью с детьми ради хайпа! Людям всегда проще поверить в хайп и пройти мимо, чем сопереживать человеку и чем-то помочь. Скорее она до последнего держалась, чтобы на дне рождения не вываливать на близких боль и грязь. По-женски очень жаль, что ее мужчина так себя ведет, не ценит и не бережет...» — озвучила свое мнение Надежда.

Ранее Ирина Пинчук обратилась к друзьям Арая Чобаняна после скандального объявления о разводе с ним: «Умоляю очень сильно».

* Запрещен в РФ.