Киркоров приобрел декоративную утку за 330 тысяч рублей

Филипп Киркоров продемонстрировал недавнюю покупку в личном блоге. Поп-король приобрел уникальный арт-объект для своего дома — коллекционную утку.

Киркоров снял видео-распаковку.

«Сегодня мою коллекцию арт-объектов пополнила вот эта поставка. Этот арт-объект только что привезли. Это удивительная история — я даже еще сам не видел, но уже понимаешь, что „вау“. Как красиво! Уже вижу, какой утенок — это просто нереально, фантастически красивый арт-объект. Большое спасибо!» — порадовался Филипп.

Артист взял редкую птицу в руки и поставил ее под своим портретом.

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Позднее журналисты «КП» выяснили, сколько может стоить такая уточка. Сувенир обошелся Киркорову приблизительно в 330 тысяч рублей.

Подписчики Филиппа Бедросовича умилились его новому видео. «Вот посмотришь, Филипп как ребенок. Везде безделушки, портреты, всякая всячина!», «Ждала пока откроют коробку, и в итоге Киндер Сюрприз. Смехопанарама», «Филипп, во что ты превратил свой дом? В дорогущую барахолку», — высказались фолловеры поп-короля.