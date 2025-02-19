Shaman рассказал о своем отношении к критике публики

Певец Shaman (Ярослав Дронов) признался, что воспринимает критику публики как показатель неравнодушия к себе и своему творчеству.

Об этом он рассказал в интервью Сиб.фм.

«Обо мне говорят — и хорошо. Для меня одинаково важны и любовь, и критика. Поэтому я благодарен всем тем, кто говорит хорошие вещи, и тем, кто пишет плохие комментарии. Потому что они все равно потратили время и энергию на то, чтобы написать обо мне», — сказал артист.

По его словам, критику можно расценить как фанатизм «со знаком минус». Певец также напомнил, что «от ненависти до любви один шаг».

В начале февраля Shaman, который исполняет роль князя Владимира в одноименной этно-опере, признался, что ему не хватает брутальности для воплощения мужественного образа. Он рассказал, что ему приходится для этого использовать искусственную бороду. Кроме бороды, артист использует для роли специальный парик, который очень сложно отличить от настоящих волос. Надевает он его на короткие волосы, которые теперь носит в повседневной жизни.