Звезда 90-х раскритиковала присвоение Ваенге звания заслуженной артистки

Российская певица-шансонье Вика Цыганова высказалась о присвоении исполнительнице Елене Ваенге звания заслуженной артистки России. Ее слова приводит издание Regions.

По мнению артистки, певица его не достойна.

«И это та самая Ваенга, которая выходила на сцену в образе монаха, изображала из себя мужчину, извращалась над образом священнослужителя. Собственно, я ее особо не ругала, я ругала тех, кто ей присуждает подобные звания», — высказалась она.

Цыганова подчеркнула, что имеет право на свое мнение.

«Меня такие артисты раздражают, я такое не слушаю», — добавила исполнительница.

Ранее Вика Цыганова высмеяла получение звания заслуженной артистки РФ Катей Лель.