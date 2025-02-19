Никас Сафронов назвал мошенником объявившегося внебрачного сына Вакариса

Художник Никас Сафронов опроверг в беседе с порталом «Страсти», что у него есть седьмой внебрачный сын Гибас Вакарис.

Сафронов назвал Вакариса мошенником, который хочет завладеть его деньгами. По словам художника, он устроил проверку, в ходе которой не было выявлено родства между ним и мужчиной.

«Мы в этой ситуации разобрались еще полгода назад. Это еще один подобный, к сожалению, случай. Люди, наверное, хотят, чтобы их позвали на ток-шоу, заплатили денег. К сожалению, таких становится все больше», — рассказал портретист.

Сафронов посчитал удивительным, что в этот раз притворяющийся его сыном мошенник оказался гражданином «недружественной страны».

В феврале сын Никаса Сафронова Ландин опроверг слова своего отца о переезде в Россию.

Ландин объяснил, что собирается проводить каждый месяц по две недели в России, на родине отца. Он уточнил, что не может полностью переехать в Россию, так как у него есть собственная жизнь и друзья в Австрии. Сын художника признался, что ему нравится родина отца. Он планирует поступать в российский вуз.