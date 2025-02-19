Якубович высказался о конфликте с ЧБД

Телеведущий Леонид Якубович на мастер-классе для студентов МГИМО ответил на вопрос о конфликте с ведущими шоу «Что было дальше?» (ЧБД). Шоумена цитирует издание Super.

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По словам Якубовича, ему не понравились концепция проекта и юмор ведущих, поэтому в середине съемки он замолчал и не стал рассказывать свою историю до конца.

Артист объяснил, что Нурлан Сабуров приезжал к нему, чтобы договориться о формате общения в шоу.

«Я ему сказал: «Вы поаккуратнее, ребята, потому что [шутить] вы не умеете». Их сбить можно в одну секунду», — сказал Якубович.

Он добавил, что просто не стал «трогать» ведущих.

«Понимал, что они работают. Я бы обрушил эту передачу до того, как ушел», — заключил он.

Ведущий «Поля чудес» ушел со съемок ЧБД, упрекнув ведущих, что они не дали ему рассказать историю, в ноябре 2024 года.