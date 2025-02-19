Ирина Пинчук обратилась к друзьям Арая Чобаняна после объявления о разводе с ним

Сегодня Ирина Пинчук заявила, что разводится с Араем Чобаняном, потому как узнала о его многочисленных изменах. Якобы супруг имел интимные связи на стороне даже в тот момент, когда Ира лежала в больнице под капельницей с угрозой выкидыша. Чтобы не быть голословной, экс-участница «Дома-2» выложила скрины переписки Арая с другими девушками. Позже сторис исчезли.

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Тогда Пинчук вышла на связь и объяснила почему.

«Меня попросили убрать сторис. Говорят, что это все клевета, что этого всего не было. Готовы даже на детектор лжи пойти, представляете? Просьба: друзья Арая, я сама могу разобраться. Мне не нужно писать, оправдывать, что-то доказывать, говорить мне какие-то слова, чтобы я успокоилась, допустим. Мне 30 лет, я взрослый человек и сама могу справиться со своими эмоциями и принять для себя определенное решение. Давайте, пожалуйста, без вот этого вот, умоляю очень сильно», — заявила Пинчук.

К слову, на днях Арай Чобанян преподнес жене роскошный подарок по случаю ее 30-летия. Ирина призналась, что он стал для нее максимально неожиданным.

Напомним, в середине января Ирина Пинчук отвечала на вопрос подписчиков, правда ли она разводится с мужем из-за его измены. Ира призналась, что переживала непростой период в отношениях с мужем, однако призвала не верить «глупой информации, которую форсят паблики ради привлечения внимания».