Солист «Би-2» заявил о желании купить партию HIMARS для ВСУ

Солист группы «Би-2» Егор Бортник*, известный как Лева, заявил, что ежемесячно направляет материальную помощь Украине и готов был бы купить партию HIMARS. Такими подробностями он поделился в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

По словам пранкеров, они общались с музыкантом в течение нескольких месяцев от имени известного «журналиста-иноагента». В ходе одного из разговоров солист «Би-2» признался, что практически каждый месяц отправляет Украине пять тысяч евро через специально созданный фонд и уже потратил «на эту историю» более 100 тысяч евро.

«Я купил две скорые помощи, автобус, большой такой, гармошкой», - заявил он.

Также Лева* по секрету рассказал, что если бы у него были большие деньги, он бы «купил целую партию HIMARS для Украины, но сейчас «помогает как может».

При этом в Россию музыкант в ближайшее время возвращаться не намерен. А российских поклонников, приходивших на его концерты, он считает людьми второго сорта.

Группа покинула Россию летом 2022 года. После ряда негативных высказываний о России Егора Бортника* признали иноагентом. При этом он и еще один солист Шура (настоящее имя Александр Уман) являются гражданами Израиля.

Стала известна причина задержания «Би-2» в Таиланде

В январе 2025 года представители объединения «Ветераны России» обратились в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против фронтмена группы «Би-2».

*признан в России иностранным агентом.