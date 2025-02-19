Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине. Он также отметил, что в случае наличия достаточной суммы готов приобрести для ВСУ партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

« П р а к т и ч е с к и к а ж д ы й м е с я ц я п л а ч у п я т ь т ы с я ч е в р о . Е с л и б ы у м е н я б ы л и б о л ь ш и е д е н ь г и , т о я к у п и л б ы п а р т и ю р е а к т и в н ы х с н а р я д о в с и с т е м ы з а л п о в о г о о г н я H I M A R S д л я у к р а и н с к о й а р м и и » , — з а я в и л Б о р т н и к в о в р е м я р а з г о в о р а с п р а н к е р а м и .

Запись диалога опубликована на канале Вована и Лексуса на видеохостинге Rutube.

Стала известна причина задержания «Би-2» в Таиланде

Музыкант признался, что за весь конфликт уже направил на помощь ВСУ более 100 тысяч евро. Бортник рассказал о покупке двух скорых и одного автобуса, отметив, что финансирует гуманитарную помощь через фонд. Лева также рассказал о своей поддержке людей, бегущих из России.

*Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов