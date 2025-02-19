Лоза рассказал о вкладе Антонова в российскую музыку

Певец Юрий Лоза в беседе с NEWS.ru отметил вклад Юрия Антонова в российскую культуру.

Лоза заявил, что Антонов написал очень много хороших песен. Он назвал коллегу одним из основных мелодистов России.

« Л е т , п о - м о е м у , 5 0 , а м о ж е т , д а ж е б о л ь ш е . Н у к а к о й в к л а д в н е с ч е л о в е к , е с л и о н н а п и с а л с т о л ь к о з а м е ч а т е л ь н ы х п е с е н ? О г р о м н ы й в к л а д » , — п о д е л и л с я и с п о л н и т е л ь .

19 февраля Антонову исполнилось 80 лет. Свой день рождения народный артист России встретил в домашней обстановке в кругу близких друзей.

Лоза пожелал Антонову здоровья, творческой потенции и желания творить.

В этот же день Антонов сообщил, что сократит гастрольную деятельность. Композитор объяснил, что ему сложно путешествовать по городам в связи с возрастом. На данный момент певец работает над восстановлением неизданных композиций. Артист понадеялся, что зрители еще услышат его старые не вышедшие песни.

В январе Антонов признался, что чувствует себя в соответствии с возрастом, а не на 40 или 50 лет. Певец добавил, что со здоровьем у него также «не всё сладко», но, по признанию артиста, ему приходится жить со своими проблемами.