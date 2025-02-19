Ксения Собчак показала редкое фото с отцом: «25 лет без тебя»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкое фото со своим отцом, первым и единственным мэром Петербурга Анатолием Собчаком.

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Ксения Собчак выложила черно-белый снимок, сделанный в ее детстве. Анатолий Собчак держал на руках дочь, которая была одета в чепчик.

« С е г о д н я п р о й д у т п а м я т н ы е м е р о п р и я т и я с в я з а н н ы е с м о и м о т ц о м , Анатолием Собчаком. 25 лет без тебя…. Уже почти не помню твой запах, твой голос. И пересматриваю видео и фото, чтобы вспомнить, вернуть ощущение что ты рядом… Спасибо тебе за все, стараюсь жить так, чтобы потом тебе рассказать, и ты бы посадил на колени, обнял и погладил бы по голове...» — написала журналистка.

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в семье экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и преподавательницы Людмилы Нарусовой. Сейчас родительница телеведущей представляет Туву в сенате.

Летом 2022 года Ксения Собчак в разговоре с kp.ru заявила, что отец научил ее не бояться критики и быть не такой, как все. Журналистка также вспомнила, что родитель часто читал ей книги на ночь, но в процессе иногда засыпал первым. По словам ведущей, ей запомнились романы Майн Рида, Фенимора Купера, Джанни Родари и Александра Дюма.