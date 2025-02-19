Дочь Успенской выставила на аукцион свою картину

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выставила на аукцион свою картину.

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Плаксина открыла торг со 100 тысяч рублей. На холсте изображена девушка с черными волосами в абстрактном стиле.

« М о и д о р о г и е ! В э т о м г о д у я х о ч у в а м п о к а з а т ь с в о ю н о в у ю р а б о т у , п о д е л и т ь с я в а м и . Е с л и о н а в а м п о н р а в и л а с ь , у в а с е с т ь ш а н с е е п р и о б р е с т и » , — п о д п и с а л а п у б л и к а ц и ю д о ч ь а р т и с т к и .

В начале октября стало известно, что Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе». 16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

20 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Успенская указала в обновленном райдере свою дочь Татьяну Плаксину. Издание предполагает, что таким образом певица собирается минимизировать возможность повторного побега дочери. Артистка планирует ездить с Плаксиной на гастроли, а также обязует организаторов оплачивать проживание, билеты и другие расходы на дочь.