Куценко показал средний палец журналисту

Актер Гоша Куценко ответил неприличным жестом на вопрос журналиста о женщине, найденной в его машине. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

На премьере фильма «Красный шелк» артисту задали вопрос, что стало с его «Запорожцем», в котором обнаружили женщину в январе. Куценко молча покинул красную дорожку, показав журналисту средний палец.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов оценил вероятное наказание для Куценко. Юрист сообщил, что артист будет проходить по делу в качестве свидетеля произошедшего.