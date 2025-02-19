«Много пил, почти не ел»: продюсер о последних годах жизни Пьера Нарцисса

Продюсер Сергей Дворцов, экс-директор эстрадного певца Пьера Нарцисса, рассказал о последних годах жизни артиста. Его цитирует aif.ru.

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По словам Дворцова, он не мог убедить Пьера Нарцисса перестать употреблять спиртное в последние полтора года перед кончиной.

« О н о ч е н ь м н о г о п и л , п о ч т и н е е л . О н с т а н о в и л с я а г р е с с и в н ы м . Н а м о и х г л а з а х о н м е н я л д е в у ш е к к а к п е р ч а т к и » , — в с п о м и н а е т о н .

Из-за обвинений в изнасиловании, продолжил Дворцов, заказчики и организаторы массово отказывались сотрудничать с исполнителем «Шоколадного зайца», гонорары были маленькими — 30 тыс. рублей за выступление.

За три месяца до трагической развязки, добавил продюсер, ситуация стала еще хуже.

« Е м у ч а с т о н е з д о р о в и л о с ь п о с л е к о н ц е р т о в , е м у р е г у л я р н о в ы з ы в а л и с к о р у ю . О н п о т о л с т е л н а 6 0 к г » , — г о в о р и т Д в о р ц о в .

Пьер Нарцисс звонил директору по ночам, боялся, что у него остановится сердце.

Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года в одной из столичных больниц из-за почечной недостаточности.

В январе Дворцов обратился в СК из-за угроз поклонников бывшего мужа певицы Анны Седоковой.