Продюсер Дворцов: перед кончиной Пьер Нарцисс поправился на 60 кг

Продюсер Сергей Дворцов, экс-директор эстрадного певца Пьера Нарцисса, рассказал о последних годах жизни артиста. Его цитирует aif.ru.

«Много пил, почти не ел»: продюсер о последних годах жизни Пьера Нарцисса
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По словам Дворцова, он не мог убедить Пьера Нарцисса перестать употреблять спиртное в последние полтора года перед кончиной.

«Он очень много пил, почти не ел. Он становился агрессивным. На моих глазах он менял девушек как перчатки», вспоминает он.

Из-за обвинений в изнасиловании, продолжил Дворцов, заказчики и организаторы массово отказывались сотрудничать с исполнителем «Шоколадного зайца», гонорары были маленькими — 30 тыс. рублей за выступление.

За три месяца до трагической развязки, добавил продюсер, ситуация стала еще хуже.

«Ему часто нездоровилось после концертов, ему регулярно вызывали скорую. Он потолстел на 60 кг», говорит Дворцов.

Пьер Нарцисс звонил директору по ночам, боялся, что у него остановится сердце.

Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года в одной из столичных больниц из-за почечной недостаточности.

В январе Дворцов обратился в СК из-за угроз поклонников бывшего мужа певицы Анны Седоковой.