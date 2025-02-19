«Я был абсолютно неадекватным»: Натан рассказал о последствиях романа с Лерчек
На съемках шоу «Звезды в джунглях» рэпер Натан высказывался о желании создать с блогершей Лерчек семью. В финале программы их отношения дали трещину, а теперь артист пытается вернуться к супруге Анастасии Шевцовой. Натан поделился подробностями своей жизни после скандала на шоу «50 вопросов».
38-летний музыкант тяжело переживает сложившуюся ситуацию. Рэпер сообщился, что впал депрессию из-за чувства вины, а его состоянием беспокоился лейбл артиста «Black Star».
— Лейбл боялся за меня, за мою семью. Потому что у меня начались большие проблемы с психикой. Они выражались в бессоннице, антидепрессантах, алкоголе, скандалах, нервах и в моей неработоспособности. Я был абсолютно неадекватным, не понимал в чем дело. Я не смог бы себя держать в руках и выстраивать линию поведения. Это были бы видосы в Telegram-канале, где я бухой в слюни что-то говорю. И лейбл в этом плане правильно выстроил мою защиту от меня самого, чтобы не дать мне подохнуть, — рассказал артист в интервью с Кареном Адамяном.
Натан понимает, что глубоко ранил сердце своей супруги и пытается сделать все, чтобы снова вернуть ее доверие. Тем не менее, он готов принять любое решение своей избранницы, даже если она подаст на развод. Рэпер заявил, что отдаст все накопленное имущество, чтобы она и дети ни в чем не нуждались.
Новости о курортном романе Натана и Лерчек появились в ноябре прошлого года. Тогда артист заявил, что готов уйти из проекта «Звезды в джунглях», чтобы его место досталось возлюбленной. Однако, спустя месяц, бурные отношения пары закончились. Натан заявил, что хочет вернуться к своей жене, а свой роман с Лерчек он объяснил как «поддержку в тяжелую минуту».