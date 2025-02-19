Звезда "Кухни" Елена Ксенофонтова развелась в третий раз

Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова ("Кухня, "Три королевы", "Вера") развелась в третий раз.

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Замуж за известного адвоката Алексея Куликова артистка вышла в 2023 году, развод пара оформила без скандалов, сообщает "СтарХит".

" С к а ж у к р а т к о : я в р а з в о д е . И б о л ь ш е н и к а к и х к о м м е н т а р и е в д а в а т ь н е б у д у … В с е - т а к и л и ч н а я ж и з н ь н а т о и л и ч н а я , ч т о б ы н и к о м у о н е й н е р а с с к а з ы в а т ь " , - р а с с к а з а л а Елена Ксенофонтова.

Артистка воспитывает сына от второго брака с продюсером Ильей Неретиным. Также у Ксенофонтовой есть дочь Софья, она родилась в 2011 году в отношениях с адвокатом Александром Рыжих.