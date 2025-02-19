Звезда "Кухни" Елена Ксенофонтова развелась в третий раз
Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова ("Кухня, "Три королевы", "Вера") развелась в третий раз.
Замуж за известного адвоката Алексея Куликова артистка вышла в 2023 году, развод пара оформила без скандалов, сообщает "СтарХит".
"Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать", - рассказала Елена Ксенофонтова.
Артистка воспитывает сына от второго брака с продюсером Ильей Неретиным. Также у Ксенофонтовой есть дочь Софья, она родилась в 2011 году в отношениях с адвокатом Александром Рыжих.
"Но в чем я преуспела, так это в том, что мои дети мне абсолютно доверяют и несут мне все свои беды и радости, победы и тревоги. Тима пишет книгу, и я его первый читатель, он все время со мной советуется на этот счет. Что бы ни случилось у моей дочери - в школе или за ее пределами, я знаю, что мне она расскажет об этом первой", - отметила актриса.