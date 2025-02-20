Модель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера в ванной

Модель и актриса Эмили Ратаковски разделась перед камерой. Манекенщица опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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33-летняя Эмили Ратаковски позировала, прикрыв голую грудь рукой. Модель надела только серебристые серьги-кольца. Актриса стояла в ванной с распущенными волосами и макияжем с черной тушью и нюдовой помадой.

На прошлой неделе Эмили Ратаковски посетила концерт SNL50: The Homecoming, который прошел в Нью-Йорке. Модель позировала на ковровой дорожке в сером мини-платье с глубоким декольте и туфлях с острым мысом. Актриса уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

В конце января Эмили Ратаковски стала лицом новой рекламной кампании бренда Marella. Перед камерой модель позировала в красном укороченном комбинезоне с глубоким декольте. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой. Она также была одета в белую рубашку и костюм, который включал в себя светло-серый жакет и шорты.

Недавно возникли слухи, что Эмили Ратаковски якобы закрутила роман с актером Остином Батлером. Об этом сообщил блог со сплетнями о жизни звезд Deuxmoi. В начале января стало известно, что артист и манекенщица Кайя Гербер расстались после трех лет отношений. По словам инсайдера издания Daily Mail, у знаменитостей начались проблемы «как минимум полгода назад».