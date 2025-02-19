А$AP Rocky признали невиновным по делу о вооруженном нападении

Присяжные оправдали рэпера A$AP Rocky (Ракима Майерса) по делу о стрельбе в 2021 году в Лос-Анджелесе, сообщил AP.

© Вечерняя Москва

Ранее музыканту предъявляли два обвинения, по которым ему могло грозить до 24 лет тюрьмы. Обвинение утверждало, что рэпер стрелял несколько раз в своего знакомого A$AP Relli, ранив его в руку. Однако защита настаивала, что пистолет был реквизитом, а гильзы нашли случайные прохожие, а не полиция.

В результате судебного разбирательства A$AP Rocky был оправдан, сообщается на сайте.

Скандалы часто происходят со звездами. Так, Р. Diddy планирует подать иск в суд на сумму в 50 миллионов долларов из-за «разжигания безумия в СМИ, фабрикацией нелепых обвинений и раздуванием необоснованных спекуляций».

Также 7 октября 2024 года Павел Ивлев, известный как Паша Техник, сообщил, что удалит песни, в которых упоминаются наркотики. Он подчеркнул, что выступает «против наркотиков» и что старые песни, в которых упоминалось эти вещества, были шуточными. В своем заявлении он сообщил, что испытал на себе вредоносное влияние наркотиков, но «исправился».