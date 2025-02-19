Алсу отреагировала на тонкий стеб Анастасии Решетовой

На своем недавнем дне рождения модель Анастасия Решетова оказалась в центре скандала, когда с улыбкой отметила, что ее приняли за певицу. Многие сразу предположили, что речь идет об Алсу.

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Ситуация привлекла особое внимание, поскольку в последнее время именно Решетову связывают с возможным распадом семьи певицы и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Однако сама модель никак не комментирует слухи, а Алсу также не собирается втягиваться в публичные разбирательства. В интервью продюсеру Георгию Иващенко в рамках проекта «ШБ-шоу» певица дала понять, что не намерена обсуждать инцидент.

— Т ы п ы т а е ш ь с я м е н я с п р о в о ц и р о в а т ь н а с к а н д а л ь ч и к . Н е п о л у ч и т с я ! М н е б ы л о в с е р а в н о . Е с л и к т о - т о п ы т а е т с я п и а р и т ь с я н а м о е м и м е н и , н а к а к о й - т о с и т у а ц и и , э т о и х п р а в о . М е н я э т о н и к а к н е з а д е в а е т , н е в о л н у е т , — р а с с к а з а л а 4 1 - л е т н я я и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Еще 27 мая 2024 года стало известно, что Алсу и Абрамов подали заявление на развод. Также сообщалось, что они не живут вместе более полугода. После певица Наталья Штурм назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи.