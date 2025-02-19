Алсу отреагировала на тонкий стеб Анастасии Решетовой
На своем недавнем дне рождения модель Анастасия Решетова оказалась в центре скандала, когда с улыбкой отметила, что ее приняли за певицу. Многие сразу предположили, что речь идет об Алсу.
Ситуация привлекла особое внимание, поскольку в последнее время именно Решетову связывают с возможным распадом семьи певицы и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Однако сама модель никак не комментирует слухи, а Алсу также не собирается втягиваться в публичные разбирательства. В интервью продюсеру Георгию Иващенко в рамках проекта «ШБ-шоу» певица дала понять, что не намерена обсуждать инцидент.
— Ты пытаешься меня спровоцировать на скандальчик. Не получится! Мне было все равно. Если кто-то пытается пиариться на моем имени, на какой-то ситуации, это их право. Меня это никак не задевает, не волнует, — рассказала 41-летняя исполнительница.
Еще 27 мая 2024 года стало известно, что Алсу и Абрамов подали заявление на развод. Также сообщалось, что они не живут вместе более полугода. После певица Наталья Штурм назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи.