«Как прекрасен этот мир!»: Юрию Антонову — 80

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Москва. Эстрадный певец Юрий Антонов принимает участие в съемках телевизионной передачи «Новогодняя ночь» в Москве, 1986 год
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Москва. Эстрадный певец Юрий Антонов принимает участие в съемках телевизионной передачи «Новогодняя ночь» в Москве, 1986 год 
© Созинов Виталий/ТАСС
Композитор и певец, солист ансамбля «Аракс» Юрий Антонов, 1 июля 1981 года
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Композитор и певец, солист ансамбля «Аракс» Юрий Антонов, 1 июля 1981 года 
© В. Киселев/РИА Новости
Эстрадный певец и композитор Юрий Антонов на гастролях в Сочи, 1 октября 1983 года
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Эстрадный певец и композитор Юрий Антонов на гастролях в Сочи, 1 октября 1983 года 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
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© globallookpress.com

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Президент РФ Борис Ельцин (слева) поздравляет композитора Юрия Антонова (справа) с присвоением ему звания народного артиста России, Москва, 14 августа 1997 года
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Президент РФ Борис Ельцин (слева) поздравляет композитора Юрия Антонова (справа) с присвоением ему звания народного артиста России, Москва, 14 августа 1997 года 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Певец и композитор Юрий Антонов во время общения со своими поклонникам на торжественной церемонии открытия именной плиты Ю. М. Антонова, приуроченной к присвоению певцу звания «Народный артист Российской Федерации», на Площади звезд у главного входа в Государственный центральный концертный зал «Россия» в Москве, 12 мая 1997 года
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Певец и композитор Юрий Антонов во время общения со своими поклонникам на торжественной церемонии открытия именной плиты Ю. М. Антонова, приуроченной к присвоению певцу звания «Народный артист Российской Федерации», на Площади звезд у главного входа в Государственный центральный концертный зал «Россия» в Москве, 12 мая 1997 года 
© Олег Булдаков/ТАСС
Певец и композитор Юрий Антонов (слева), прибывший к африканскому ресторану «Лимпопо» в Варсонофьевском переулке для празднования Дня страуса, Москва, 4 октября 2000 года
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Певец и композитор Юрий Антонов (слева), прибывший к африканскому ресторану «Лимпопо» в Варсонофьевском переулке для празднования Дня страуса, Москва, 4 октября 2000 года 
© Олег Булдаков/ТАСС
Певцы Юрий Антонов (на переднем плане слева) и Сергей Крылов (справа) во время акции «Явление миру самого большого пасхального яйца на Земле» в Москве, 11 апреля 1999 года
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Певцы Юрий Антонов (на переднем плане слева) и Сергей Крылов (справа) во время акции «Явление миру самого большого пасхального яйца на Земле» в Москве, 11 апреля 1999 года 
© Антон Денисов/ТАСС
Композитор и певец Юрий Антонов во время церемонии «последнего звонка», посвященной завершению первого учебного года в Московской школе вин и высокой гастрономии в арт-клубе «Ностальжи» в Москве, 16 марта 2000 года
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Композитор и певец Юрий Антонов во время церемонии «последнего звонка», посвященной завершению первого учебного года в Московской школе вин и высокой гастрономии в арт-клубе «Ностальжи» в Москве, 16 марта 2000 года 
© Кавашкин Борис/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитору и певцу Юрию Антонову в Москве, 5 мая 2005 года
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Президент РФ Владимир Путин во время вручения ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитору и певцу Юрию Антонову в Москве, 5 мая 2005 года 
© Сергей Гунеев/РИА Новости
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© РИА Новости
Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения ордена Почета певцу, композитору Юрию Антонову (слева направо) на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля в Москве, 6 мая 2010 года
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Президент РФ Дмитрий Медведев во время вручения ордена Почета певцу, композитору Юрию Антонову (слева направо) на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля в Москве, 6 мая 2010 года 
© Михаил Климентьев/РИА Новости
Певец и композитор Юрий Антонов после автограф-сессии, которая прошла в магазине «Настроение» в Москве, 22 апреля 2008 года
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Певец и композитор Юрий Антонов после автограф-сессии, которая прошла в магазине «Настроение» в Москве, 22 апреля 2008 года 
© Алексей Никольский/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко награждает певца и композитора Юрия Антонова (слева направо) государственной наградой — орденом Франциска Скорины на открытии XIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 10 июля 2010 года
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко награждает певца и композитора Юрия Антонова (слева направо) государственной наградой — орденом Франциска Скорины на открытии XIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 10 июля 2010 года 
© Андрей Александров/РИА Новости

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Музыкант Владимир Пресняков (старший), певцы Юрий Антонов и Влад Топалов высаживают оливковую рощу имени Гарибальди у ресторана Tutto Bene в Москве, 28 июня 2011 года
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Музыкант Владимир Пресняков (старший), певцы Юрий Антонов и Влад Топалов высаживают оливковую рощу имени Гарибальди у ресторана Tutto Bene в Москве, 28 июня 2011 года 
© Anatoly Lomohov/Global Look Press
Певец, композитор Юрий Антонов и актриса, певица Юлия Началова
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Певец, композитор Юрий Антонов и актриса, певица Юлия Началова 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Композитор и продюсер Игорь Крутой и певец и композитор Юрий Антонов на своем юбилейном концерте на сцене LIVE ARENA в Москве, 8 ноября 2014 года
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Композитор и продюсер Игорь Крутой и певец и композитор Юрий Антонов на своем юбилейном концерте на сцене LIVE ARENA в Москве, 8 ноября 2014 года 
© Shatokhina Natalia/press.media/Global Look Press
Певцы Юрий Антонов и Григорий Лепс (слева направо) выступают во время гала-концерта на Красной площади, посвященного Дню России, 12 июня 2019 года
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Певцы Юрий Антонов и Григорий Лепс (слева направо) выступают во время гала-концерта на Красной площади, посвященного Дню России, 12 июня 2019 года 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Певец, композитор Юрий Антонов на гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта» во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве, 15 октября 2024 года
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Певец, композитор Юрий Антонов на гала-концерте «Мы верим твердо в героев спорта» во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве, 15 октября 2024 года 
© Александр Вильф/РИА Новости

Певец и композитор Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военного. Его отец Михаил был офицером морской пехоты, а мать Наталья работала бухгалтером. Детство Антонова прошло в Берлине, где служил после войны его отец, и в Белоруссии. Там Юрий окончил музыкальную школу и училище, освоил аккордеон и клавишные. Путь к славе начался для него в 1969 году с приглашения в ленинградский ВИА «Поющие гитары», где он был вначале клавишником, а затем вокалистом. Здесь Юрий и начал писать песни.

Год спустя он переехал в Москву, выступал с ансамблем «Добры молодцы», работал в оркестре «Современник». Песни молодого композитора вошли в репертуар звезд всесоюзной известности — Валерия Ободзинского, Льва Лещенко, ансамбля «Земляне». В этот же период Антонов сотрудничал с рок-группой «Аракс».

Первая пластинка Антонова вышла в 1981 году в Югославии. Затем последовал диск «Крыша дома твоего» на «Мелодии», а в 1985 году пластинку My Favorite Song издали в Финляндии. В нее вошли песни Антонова на английском языке. Позже он рассказывал, что запись далась ему непросто из-за трудностей с произношением.

Пик популярности Антонова пришелся на 1980-е: его песни «Крыша дома твоего», «Я вспоминаю», «Как прекрасен этот мир», «Море», «Дорога к морю» были известны всей стране. Всего у музыканта вышло более 50 дисков. Он народный артист России, кавалер орденов Почета, Дружбы, За заслуги перед Отечеством III степени и обладатель многих других наград.

У музыканта было три жены. Первая, Ида, уехала жить в США. Вторая, Мирослава, осталась жить в Югославии, откуда была родом. Третья, Анна, ныне живет во Франции. У Антонова двое детей — дочь Людмила и сын Михаил.

Шоу-бизнес
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Валерий Ободзинский
Юрий Антонов
Лев Лещенко
Москва
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