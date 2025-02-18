Известная российская телеведущая рассказала о даче в Крыму

Известная российская журналистка Арина Шарапова сообщила, что у нее есть дача в Крыму, где она занимается садоводством, в интервью журналу WomanHit.

Телеведущая отметила, что у нее есть дом в Коктебеле, где в прошлый раз она была в октябре минувшего года.

« П р о в е л а т а м д н е й 1 5 , у с п е л а з а э т о в р е м я п о з а н и м а т ь с я с в о и м и л ю б и м ы м и р о з а м и , к о т о р ы е р а с т у т н а у ч а с т к е . Е с т ь е щ е и н ж и р , ч е р е ш н я . М н о г о в к у с н о г о » , — д о б а в и л а о н а .

Ранее в феврале участница шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Лиза Андрющенко призналась, что мечтает обзавестись загородным домом. Девушка рассказала, что хотела бы вести личное хозяйство.