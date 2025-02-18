Рэпер Тимати опубликовал фото без рубашки. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Перед камерой он позировал в черном жилете на голое тело, демонстрируя руки и грудь в татуировках. Образ дополнили браслеты, ожерелья и солнцезащитные очки.

« Р у б а ш к у з а б ы л в о ф и с е в 2 0 0 1 , с 2 0 0 1 т у д а н е в о з в р а щ а ю с ь » , — н а п и с а л Т и м а т и .

До этого Тимати раскритиковали за поездку с детьми в Диснейленд в Париже.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

В декабре 2024 года Тимати спровоцировал слухи о свадьбе с Валентиной Ивановой. Рэпер опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей — в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.