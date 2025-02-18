Тимати снялся без рубашки: «Забыл в офисе в 2001»
Рэпер Тимати опубликовал фото без рубашки. Снимками он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой он позировал в черном жилете на голое тело, демонстрируя руки и грудь в татуировках. Образ дополнили браслеты, ожерелья и солнцезащитные очки.
«Рубашку забыл в офисе в 2001, с 2001 туда не возвращаюсь», — написал Тимати.
До этого Тимати раскритиковали за поездку с детьми в Диснейленд в Париже.
Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.
В декабре 2024 года Тимати спровоцировал слухи о свадьбе с Валентиной Ивановой. Рэпер опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей — в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. По словам певца, его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него.