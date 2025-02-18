Блогер Анастасия Ивлеева задолжала налоговой еще 30 миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Как сообщает источник, суд обязал Ивлееву выплатить новый долг в размере 30 миллионов рублей. Такая сумма образовалась из-за неудачной попытки открыть новый бизнес — в 2021 году блогер хотела открыть в Москве бар. Совместно с ресторатором Дмитрием Аникиным Ивлеева открыла ООО «Капельница групп» и уже сняла помещение, но бар так и не заработал.

Сначала в суд обратился бизнесмен Александр Мокров, который потребовал взыскать с Ивлеевой 15,9 миллиона рублей. По мнению бизнесмена, блогер нарушила обязательства по договорам займа и кредита. Суд обязал Ивлееву выплатить указанную сумму в полном размере, а «Капельница групп» была признана банкротом. После этого в отношении Ивлеевой начали еще одно судебное разбирательство — ООО «Депо» обратилось в суд с требованием вернуть деньги за аренду помещения под бар. Суд снова поддержал истца, а Ивлееву обязали выплатить новый долг в 7,3 миллиона рублей.

В результате, общая сумма долга Ивлеевой составила 23,9 миллиона рублей, включая неустойку. В данный момент долг был передан ФНС — на данный момент он составляет уже 29,3 миллиона рублей.

Отметим, что это не первый случай, когда у Ивлеевой возникает проблема с налоговой. Ранее блогера обвинили в неуплате налогов в размере 11 миллионов рублей. Позже Ивлеева погасила долг.