Водонаева показала фото 15-летней давности в свадебном платье

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала фото 15-летней давности. Соответствующая публикация (на момент написания новости была удалена) появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя инфлюэнсерша разместила архивный снимок, на котором предстала в белом облегающем свадебном платье со шлейфом, расшитом пышными воланами. При этом в руках звезда держала ветку белой орхидеи с красной лентой. Образ знаменитости дополняла длинная фата. Вдобавок звезда сделали прическу в виде пучка и макияж.

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Ранее в феврале Алсу показала архивные фото 25-летней давности. Российская певица опубликовала кадры, на которых продемонстрировала собственные снимки из журналов нулевых годов.