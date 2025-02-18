Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вышли в свет в парных кольцах

Телезвезда Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вышли в свет в парных кольцах. Об этом пишет издание Page Six.

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Известно, что знаменитости посетили премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которая состоялась в воскресенье, 16 февраля. Журналисты заметили, что возлюбленные появились на публике в роскошных украшениях ювелирного бренда Cartier, общая стоимость которых составляет 84 тысячи долларов (7,6 миллиона рублей). Так, 27-летняя предпринимательница носила на безымянном пальце кольцо из белого золота с пантерой, украшенное бриллиантами, ониксом и изумрудами. Такое же изделие 29-летний актер надел на мизинец.

Эксперт по ювелирным украшения Максвелл Стоун рассказал, что оникс символизирует силу, защиту и стойкость. По его словам, данный минерал поглощает негативную энергию и способствует внутренней стабильности.

« Д л я Тимоти, который сейчас находится в центре внимания и претендует на главные награды, эта символика кажется особенно подходящей. Он преодолевает сезон награждений, и приземляющая энергия черного оникса может служить тонким, но мощным символом сосредоточенности и решимости», — объяснил специалист.

Ранее сообщалось, что интимный момент Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на BAFTA попал в объективы камер.