Сати Казанова раскрыла, когда вернется к работе после родов

Певица Сати Казанова рассказала, когда возобновит концертную деятельность. Артистка призналась в интервью изданию Hello!, что планирует гастроли в марте.

Знаменитость не намерена долго сидеть в декрете и хочет ездить с концертами уже весной. Она будет брать с собой дочь от мужа-итальянца Стефано Тиоццо.

« М а л ы ш к а б у д е т с о м н о й . Е й н р а в я т с я с о л н ц е , п у т е ш е с т в и я и б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о л ю д е й » , — р а с с к а з а л а Сати.

Казанова напомнила, что уже выходила на сцену после родов. Она приняла участие в концерте «Звезды Черкес ФМ», который состоялся в декабре прошлого года. Тогда ее дочери был всего месяц. Малышка в это время находилась с папой в гримерке. По словам певицы, наследница чувствовала себя великолепно.

Сати рассказала и о том, что после рождения первенца почувствовала в себе «новые неведомые силы».

« Б о л ь ш а я в н у т р е н н я я э н е р г и я , к о т о р а я в ы х о д и т н а а в а н с ц е н у , и м е н я э т о п р и я т н о у д и в л я е т и р а д у е т . Я б о я л а с ь , ч т о н е с п р а в л ю с ь , — э т и с т р а х и о д о л е в а ю т м н о г и х ж е н щ и н , н о , к о г д а в с е с л у ч и л о с ь , м о я л ю б о в ь и в е р а о к а з а л и с ь с и л ь н е е с о м н е н и й » , – п р и з н а л а с ь а р т и с т к а .

Казанова считает, что благодаря этому ей удалось избежать депрессий.

Ранее Сати Казанова рассказала о том, как ее муж помогал во время родов. Стефано делал любимой массаж, чтобы снять болевые ощущения.