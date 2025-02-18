Сати Казанова рассказала о присутствии мужа-итальянца на родах

Певица Сати Казанова рассказала в беседе с Hello!, что муж, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, присутствовал на родах.

По словам Казановой, Тиоццо ни секунды не сомневался и всегда знал, что будет помогать супруге при родах. Как отметила артистка, ее муж хотел испытать «этот мощнейший импульс любви».

« Т е п е р ь о н г о в о р и т , ч т о м у ж ч и н ы м н о г о е т е р я ю т , е с л и н е п р и с у т с т в у ю т н а р о д а х в м е с т е с ж е н щ и н о й . К т о м у ж е м у ж з д о р о в о п о м о г а л . Е с л и б ы н е о н , м н е б ы п р и ш л о с ь н а м н о г о с л о ж н е е . М е н т а л ь н о я б ы л а с п о к о й н а р я д о м с н и м , х о т я и п о с в о е й н а т у р е с л о ж н о с т е й н е б о ю с ь » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а .

Казанова рассказала, что во время родов Тиоццо окружил ее теплом, любовью и делал специальный массаж поясницы, чтобы снять болевые ощущения.

Казанова отметила, что ее обошла стороной послеродовая депрессия. У нее также нет тоски по жизни до появления малышки. Певица не знает, почему так произошло. Она считает, что ей повезло.