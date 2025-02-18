Соседи Галкина и Пугачевой заметили признаки возвращения хозяев замка

В окнах замка, который принадлежит юмористу Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и певице Алле Пугачевой, иногда горит свет, сообщили местные жители корреспонденту NEWS.ru. По их словам, дом в подмосковной деревне Грязь был построен качественно, поэтому сейчас на нем нет следов плесени.

Отмечается, что свет в окнах обычно можно заметить по вечерам. При этом неизвестно, кто его включает и кто сейчас живет в доме.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил продать замок Галкина, чтобы вырученные от сделки деньги можно было потратить на покупку жилья бойцам специальной военной операции. По его мнению, то же самое можно сделать и с имуществом других иноагентов.

Кроме того, шоумен Стас Барецкий заявил, что хочет провести фестиваль «Нашествие» в замке Пугачевой и Галкина. Все вырученные средства направят на восстановление объекта,отметил он. Шоумен также добавил, что планирует открыть фонд и заняться сбором средств для восстановления замка. Организация, по его словам, получит название «Спасение Грязного замка».