Российская певица не прошла на «Евровидение-2025»

Армянская и российская певица Флора Бичахчян, которая живет в Екатеринбурге, рассказала, что не смогла преодолеть отбор национального этапа конкурса «Евровидение» от Армении из-за больного горла. Своими эмоциями от выступления она поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Флора призналась, что в отборочном туре ей помешало выступить лучше больное горло. В итоге российская артистка заняла восьмое место и не была отобрана для участия в финальном голосовании за право представить свою историческую родину на международном вокальном конкурсе.

« М ы п р о д е л а л и о г р о м н у ю р а б о т у в о ч е н ь к о р о т к и е с р о к и в н е с а м ы х к о м ф о р т н ы х у с л о в и я х и с д е л а л и л у ч ш е е и з в о з м о ж н о г о . Я п е л а с б о л ь н ы м и в о с п а л е н н ы м г о р л о м , и з - з а ч е г о н е в с е у д а л о с ь , ч т о х о т е л о с ь . Я и с к р е н н е г о р ж у с ь э т о й п е с н е й » , — н а п и с а л а Ф л о р а п о д р о л и к о м с з а п и с ь ю с в о е г о в ы с т у п л е н и я .

В отборочном туре она представила песню Prayer. Бичахчян отметила, что в скором времени планирует выпустить трек в двух версиях — на русском и армянском языках. Также певица добавила, что восприняла это поражение как огромную внутреннюю победу и прорыв.

Ранее стало известно, что украинские пранкеры чуть не сорвали отбор Молдавии на «Евровидение».