Новая песня Маликова завирусилась в TikTok

Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов представил поклонникам новую песню, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Об этом сообщает aif.ru.

Ролик с песней «Веном бой», отсылающей к успеху хита «Сигма бой», собрал миллион просмотров всего за день.

« Н а к и д а л в м а ш и н е н о в ы й т р е к д л я т и к т о к а . В с е м о л о д ю с ь ( и л и м о л о ж у с ь , н е з н а ю к а к п р а в и л ь н о ) . Я ж е т а м В е н о м » , — н а п и с а л а р т и с т в T e l e g r a m - к а н а л е .

В ролике, опубликованном Маликовым, на него нападает Веном — антигерой комиксов издательства Marvel Comics, обычно связанных с Человеком-пауком.

Певец и композитор Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в Москве. Сегодня музыкант известен как примерный семьянин и стабильный артист, идущий в ногу со временем: в последние годы он судил рэп-баттлы, записывал песни с блогерами, участвовал в юмористическом шоу и снимался в комедии.