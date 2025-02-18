Лолита пожаловалась на мизерный размер пенсии
Певице Лолите Милявской повысили пенсию до 27 тысяч рублей, однако этой суммы ей хватает только на оплату собственной квартиры. Об этом российская звезда рассказала в своих соцсетях.
«Мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь 27 тысяч рублей... Квартплата у меня выходит 24. Значит, у меня остается 3 тысячи. Это если я не болею», — поделилась артистка в видео.
Пост опубликован в ее telegram-канале.
На кадрах Милявская попыталась собрать продуктовую корзину на остаток пособия, обнаружив, что может позволить себе только дешевую колбасу, яйца и кукурузные хлопья. Остается пить воду из-под крана и есть только пять дней, добавила она.
Ранее артистка сообщала, что не переживает из-за отмены своих концертов в России. Сейчас Лолита полагается на собственные накопления. Об этом писал «Ридус».