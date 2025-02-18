Лолита пожаловалась на мизерный размер пенсии

Певице Лолите Милявской повысили пенсию до 27 тысяч рублей, однако этой суммы ей хватает только на оплату собственной квартиры. Об этом российская звезда рассказала в своих соцсетях.

« М н е в э т о м м е с я ц е п о в ы с и л и п е н с и ю . О н а т е п е р ь 2 7 т ы с я ч р у б л е й . . . К в а р т п л а т а у м е н я в ы х о д и т 2 4 . З н а ч и т , у м е н я о с т а е т с я 3 т ы с я ч и . Э т о е с л и я н е б о л е ю » , — п о д е л и л а с ь а р т и с т к а в в и д е о .

Пост опубликован в ее telegram-канале.

На кадрах Милявская попыталась собрать продуктовую корзину на остаток пособия, обнаружив, что может позволить себе только дешевую колбасу, яйца и кукурузные хлопья. Остается пить воду из-под крана и есть только пять дней, добавила она.

Ранее артистка сообщала, что не переживает из-за отмены своих концертов в России. Сейчас Лолита полагается на собственные накопления. Об этом писал «Ридус».